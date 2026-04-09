El español Juan Ayuso, con problemas físicos, abandona la Itzulia

Ayuso, quien además ha sufrido una caída a 117 km de la meta de la tercera etapa que se disputa con salida y meta en Galdakao, decidió bajarse de la bicicleta pocos km después.

El ciclista de Jávea pidió ayuda al coche del equipo, pero inmediatamente decidió abandonar la carrera.Ya había indicado antes del inicio que "esperaba sobrevivir" a sus problemas estomacales.

Ayuso perdió en las 3 primeras etapas sus opciones en la general, por lo que su objetivo pasó a tratar de terminar la Itzulia. El pasado miércoles perdió en Basauri más de 13 minutos, por lo que se encontraba en la clasificación en el puesto 54, a 16:21 minutos del líder francés, el joven Paul Seixas.

"Ya no me sentía muy bien en la segunda etapa, pero ayer tuve problemas estomacales. Han sido días duros, pero espero que el cuerpo se recupere. Ojalá pueda aguantar", dijo Ayuso este jueves, antes de la salida en la localidad de Galdakao.