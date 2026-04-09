El español Juan Ayuso, con problemas físicos, espera "aguantar" la 4ª etapa de la Itzulia

Ayuso perdió en las 3 primeras etapas sus opciones en la general, por lo que su objetivo ahora es tratar de terminar la Itzulia. El ciclista de Jávea perdió en Basauri más de 13 minutos, por lo que se encuentra en la clasificación en el puesto 54, a 16:21 minutos del líder francés, el joven Paul Seixas.

"Ya no me sentía muy bien en la segunda etapa, pero ayer tuve problemas estomacales. Han sido días duros, pero espero que el cuerpo se recupere. Ojalá pueda aguantar", dijo Ayuso este jueves, antes de la salida en la localidad de Galdakao.

La 65ª edición de la Itzulia (Vuelta al País Vasco, norte de España) concluye este sábado, 11 de abril.