El torneo homenajeará a Ballesteros en el decimoquinto aniversario de su fallecimiento

Su fallecimiento coincidió, además, con la celebración del Open de España 2011 en el Real Club de Golf El Prat, lo que refuerza el sentido de este tributo a la figura de Seve, quien desempeñó un papel indispensable en el crecimiento del golf gracias a su talento, su carisma y sus triunfos.

Así, los jugadores que lo deseen honrarán a Ballesteros vistiendo de azul marino y blanco, los colores con los que el mago de Pedreña (Cantabria) protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera, como su triunfo en el Open Championship de 1984 en St. Andrews. Además, antes del primer golpe del jueves, el 'starter' dedicará unas palabras a su memoria.

El homenaje a Seve, quien aún ostenta el récord de victorias (50) en el circuito europeo, también será visible en distintos puntos del recorrido, con imágenes ubicadas en la salida del hoyo 1, en el green del 18, en diversas zonas estratégicas del campo y en el área de prácticas.

Durante los días previos a la disputa del Estrella Damm Catalunya Championship, que será el primero del European Swing del DP World Tour, las banderas del hoyo 9 y 18 estarán dedicadas a Ballesteros y, a partir del jueves, cuando dé inicio la competición, en el hoyo 5 se recordarán sus victorias en los grandes: Open Championship (1979, 1984 y 1988) y Masters de Augusta (1980 y 1983).

"Seve es un héroe en todo el mundo y se le homenajea en cada edición de la Ryder", explicó Guy Kinnings, director ejecutivo del DP World Tour, durante la presentación del Estrella Damm Catalunya Championship.

"Por ello queremos que ese 7 de mayo, en la primera vuelta del torneo, los jugadores lleven un reconocimiento a su figura como homenaje", explicó sobre el golfista santanderino, que este 9 de abril habría cumplido 69 años.