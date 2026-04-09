Hipismo: Posponen Tercera Fecha del Ranking, que debía realizarse en San Jorge este sábado y domingo

La organización de la jornada hípica en el San Jorge ha resuelto reprogramar para el sábado 18 y domingo 19 de este mes, las sueltas que debían realizarse esta semana, previendo las inclemencias del tiempo previstas para estos días.

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De esta manera la Tercera Fecha Oficial de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA) tendrá lugar la siguiente semana, con la misma programación y horarios.

El certamen se denomina Concurso Oficial de Salto 1ª Fecha Circuito Hípico de Integración, a desarrollarse en la pista de césped del RC4 Acá Carayá.