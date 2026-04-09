La Federación Internacional de Bádminton propone partidos de tres juegos de 15 puntos

La BWF ha lanzado esta recomendación, que sustituiría al sistema actual, en el que gana el mejor de tres juegos de 21 puntos, y ha invitado a los aficionados de todo el mundo a dar su opinión antes del próximo 15 de abril, informa la entidad federativa en su web.

En opinión del organismo que regula el bádminton a nivel mundial, el nuevo formato respondería mejor a las expectativas del público y a la demanda de las cadenas de televisión, al tiempo que reduciría la fatiga acumulada de los jugadores y el riesgo de lesiones.

El sistema 3x15 ofrece "una base sólida y sostenible para el futuro del deporte" y "refleja un compromiso a largo plazo con la innovación, el bienestar de los jugadores" para que tengan "carreras más largas y exitosas".

Cambiar el formato de puntuación daría pie a partidos "más emocionantes y competitivos" al ser más cortos y generar más situaciones de marcadores igualados, incide la BWF.

Otra de las ventajas que destaca es que la reducción de los puntos mejoraría la precisión en la programación de los partidos y agilizaría la organización de los torneos.

Según la BWF, no se trataría de "un cambio drástico, sino de una modificación gradual" que aportaría "beneficios significativos a jugadores, aficionados, árbitros y organizadores de eventos".

Además del 3x15, entre las opciones que la BWF barajó durante su proceso de estudio estaba mantener el sistema actual o la alternativa de cinco juegos de once puntos.