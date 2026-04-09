Pogacar: "Para la Roubaix la motivación es alta y la presión baja"

"No es ningún secreto que la París-Roubaix es uno de los grandes objetivos de esta parte de la temporada. Las pocas carreras que he hecho hasta ahora han ido a la perfección, así que la motivación es alta, pero la presión es baja", señaló el reciente ganador de la Milán San Remo y Tour de Flandes, en declaraciones facilitadas por el equipo UAE.

El ciclista esloveno, quien ha reconocido parte del recorrido de la Roubaix, está dispuesto a luchar con Mathieu van der Poel por el quinto monumento consecutivo, lo que supondría aumentar un récord que ya estableció en Flandes con cuatro.

"Voy a disfrutarlo sea cual sea el resultado y tengo muchas ganas de un buen fin de semana de carreras. Tenemos un equipo muy fuerte con corredores que ya han subido al podio aquí, así que no soy el único capaz de conseguir un buen resultado", señaló el corredor del UAE.

Tras haber ganado la Milán-San Remo y el Tour de Flandes esta temporada, Pogačar llega a la carrera del domingo como vigente campeón de cuatro de los cinco grandes Monumentos del ciclismo. Si ganara el domingo, se convertiría en el primer ciclista desde Roger de Vlaeminck en 1979 en haber ganado los cinco: Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía (Il Lombardía).

Pogacar volverá a la línea de salida en Compiègne junto a sus compañeros de equipo Florian Vermeersch, Nils Politt, Mikkel Berg, António Morgado, Rui Oliveira y el colombiano Sebastián Molano.