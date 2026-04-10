El peruano Diego Elías logra su primer título internacional en El Gouna

Un partido donde el peruano, tercero del mundo, dominó desde el principio arrollando en las dos primeras mangas a su rival, de 18 años, que con el paso de los minutos se fue quedando sin opciones.

Tras esta victoria, Elías se convierte en el primer ganador no egipcio del torneo desde el francés Gregory Gaultier en 2017.

En el cuadro femenino, la egipcia Hania El Hammamy, número uno del mundo, se alzó con el título de campeona del torneo, el quinto en esta temporada, tras derrotar al número dos del mundo, su compatriota Nour ElSherbini, en un partido a cinco sets en hora y media con un marcador de 11-7, 9-11, 8-11, 11-4 y 11-9.