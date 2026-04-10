El Sant Andreu, Sabadell y Mataró, a dar el primer paso hacia la Final a Cuatro

Con el Terrassa fuera de combate tras su eliminación en la fase de grupos, el sorteo ha evitado enfrentamientos entre equipos españoles, manteniendo así la posibilidad de repetir una fase final con triple presencia nacional, como ya ocurrió en la temporada 2023-2024.

El primero en entrar en acción será el vigente campeón, el Sant Andreu. El conjunto dirigido por Javi Aznar, cuyo partido se ha adelantado a este viernes por motivos televisivos, recibirá en la piscina Pere Serrat al Vouliagmeni griego (20:30 CET).

El equipo barcelonés firmó una fase de grupos impecable, con pleno de victorias, lo que le sitúa como favorito. Liderado en el agua por la portera Martina Terré, las hermanas Ruiz y la mejor jugadora europea de 2025, Nona Pérez, el Sant Andreu buscará confirmar esas sensaciones ante un rival que ha sido una de las revelaciones del curso.

El Vouliagmeni, segundo del Grupo C, puso contra las cuerdas al potente Ferencvaros de la española Bea Ortiz, y presenta un bloque competitivo construido para discutir la hegemonía del Olympiacos en Grecia.

Su peligro pasa, entre otros factores, por la presencia en la boya de la neerlandesa Kitty Joustra y la griega Eleni Xenaki, además de contar con el factor de la vuelta en su piscina.

El sábado tomará el relevo el Astralpool Sabadell (12:00 CET), que aspira a disputar su quinta Final a Cuatro consecutiva. Para ello, deberá superar al Olympiacos griego en todo un clásico del waterpolo europeo.

El conjunto vallesano, vigente subcampeón continental, finalizó segundo en el Grupo B y afronta el cruce con una gran noticia: el regreso de su portera titular, Isabel Williams, ausente durante casi dos meses por una lesión en la mano.

Enfrente estará un Olympiacos que dominó el Grupo A (15 de 18 puntos) y que cuenta con un bloque nutrido de campeonas del mundo con Grecia el pasado verano en Singapur, además del regreso bajo palos de Ioanna Stamatopoulou, una garantía que refuerza aún más a un rival de máximo nivel.

Cerrará la participación española el Assolim Mataró, que también firmó un pleno de victorias en la fase de grupos y aspira a regresar a la Final a Cuatro dos años después. El equipo de Dani Ballart recibirá este sábado (13:00 CET) al SIS Roma italiano.

El conjunto romano, que coincidió con el Sant Andreu en la fase de grupos, fue claramente inferior (9 puntos de 18), aunque logró eliminar al vigente campeón de la Eurocopa, el ZV de Zaan neerlandés. Aun así, el talento de jugadoras como Jewel Roemer, Tilly Kearns y una creciente Martina Claveria debería inclinar la balanza a favor de las mataronenses.