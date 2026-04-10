Izagirre con esperanza de podio : "Mañana lo daré todo"

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El español Ion Izagirre (Cofidis), cuarto en la general de la Itzulia a 10 segundos de la tercera plaza que ocupa el esloveno Primoz Roglic, aseguró que "hay esperanzas en la última etapa" y anunció que lo dará "todo" para conseguirlo.