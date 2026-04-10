Jon Rahm: "Sé lo que estaba haciendo mal, no sabría ni cómo explicarlo"

"Sé lo que estaba haciendo mal. Es un tema técnico, no sabría ni cómo explicarlo. Del 14 al 18 jugué bastante bien. Desde el 'tee', muy bien, y la puse en juego. Una pena no convertir al 15", explicó, en el micrófono de la organización.

Rahm, ganador del torneo en 2023, empezó su participación en el Masters este jueves con cuatro 'bogeys' y un doble 'bogey'. En la segunda jornada de juego, se resarció con tres 'birdies' y apenas un 'bogey' para no condenarse a la eliminación de forma definitiva.

"A ver si puedo seguir jugando mejor el fin de semana. A ver si me acerco al par y hago una vuelta abajo el domingo. Un top diez es asequible. Si haces -2 o -3, puedes acabar ahí casi seguro", explicó el de Barrika, que ahora acumula un +4 en total.

No tiene claro cómo será el recorrido en los últimos días de torneo: "Todo depende de cómo lo preparen. Si quieren secarlo y poner banderas complicadas, pueden hacer que el fin de semana se juegue sobre par. Pueden ponerlo duro, rápido... Puede ser una salvajada, pero no sé qué van a hacer".

Además, confesó que había recibido en la mañana del viernes un mensaje de ánimo del tenista español Carlos Alcaraz, que se encuentra disputando el Masters 1000 de Montecarlo y está clasificado para las semifinales.