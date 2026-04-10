La atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce se suma como embajadora a Laureus

Retirada en otoño de 2025 tras una larga carrera y ganadora del mayor número de títulos mundiales de la historia, Shelly-Ann Fraser-Pryce se convirtió con su última victoria en los 100 metros en los Mundiales de 2022 en la atleta de más edad en ganar un título mundial de velocidad, después de ser madre en 2019.

Tras anunciar su incorporación, Laureus recordó que también es fundadora de la Fundación Pocket Rocket, que ofrece becas académicas, tutoría y apoyo a los estudiantes-atletas jamaicanos y que su dedicación a utilizar el poder del deporte para impulsar el cambio en su comunidad refleja la misión que subyace al movimiento Laureus.

Fraser-Pryce volverá a la alfombra roja de Laureus dentro de diez días, después de haber sido nominada en seis ocasiones al premio como mejor deportista del año, incluido 2023 cuando lo ganó.

"Laureus ha sido durante mucho tiempo una parte importante de mi trayectoria, y es un honor para mí dar este nuevo paso como embajadora global, especialmente al unirme a la familia Laureus. Este momento refleja un compromiso constante con el deporte y con los atletas que vienen detrás de mí", dijo en declaraciones facilitadas por Laureus.

La jamaicana destacó que su experiencia le ha "permitido comprender en profundidad tanto las oportunidades como los retos a los que se enfrentan los atletas hoy en día" y que le "apasiona utilizar esa perspectiva para orientar, animar y empoderar a la próxima generación para que alcance cotas aún más altas".

El presidente de World Athletics y miembro de Academia Mundial del Deporte Laureus, Sebastian Coe, resaltó que Shelly-Ann Fraser-Pryce "durante casi 20 años ha establecido estándares extraordinarios en la pista, no solo a través de sus actuaciones, sino también por la elegancia y la resiliencia que aporta a todo lo que hace".

"Su compromiso con la educación y las oportunidades para los jóvenes -en particular en Jamaica- está profundamente alineado con los valores de Laureus. Estamos encantados de darle la bienvenida como embajadora de Laureus y sé que desempeñará un papel fundamental para ayudar a Laureus a continuar su misión de mejorar las vidas de los jóvenes a través del poder del deporte", opinó.

Laureus recordó que desde los premios del año pasado otros deportistas como Jude Bellingham, Simone Biles. Thiago Alcántara y Eileen Gu se han unido a Laureus como embajadores voluntarios.