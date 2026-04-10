La Itzulia termina con una exigente etapa de 6 puertos y final en Bergara

Día con 6 puertos, de salida el ascenso a Asentzio (5,4 kms. al 6,7%) para comenzar después dos vueltas a un circuito con las ascensiones a Elosua (7,2 kms. al 7,5%) y Azkarate (3,1 kms. al 6,3%) antes del esprint intermedio de Elgoibar.
Estas últimas ascensiones se repetirán pasado el ecuador de la etapa para afrontar como última dificultad del día de nuevo el puerto inicial, Asentzio (7,2 kms. al 5,2%), cuya cima se supera a 9,8 kilómetros de meta.
El descenso será rápido y no exento de riesgos. En Bergara el vencedor se pondrá la "txapela" de vencedor.
La general está sentenciada a favor del francés Paul Seixas, pero los puestos del podio admiten discusión. El francés aventaja en 2.30 al alemán Lipowitz y en 3.40 al esloveno Roglic.
La cuarta plaza es del español Ion Izagirre, a 10 segundos del tercer escalón y hasta el décimo puesto que ocupa Javier Romo las diferencias están por debajo del minuto, por lo que la última etapa aún puede dar sorpresas.