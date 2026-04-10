La Itzulia termina con una exigente etapa de 6 puertos y final en Bergara

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- La 65 edición de la Itzulia -antigua Vuelta al País Vasco-, una de las principales pruebas ciclistas del calendario español, termina este sábado con la sexta y última etapa que se disputará entre Goizper-Antzuola y Bergara, de 135.2 km. No se trata de un recorrido de trámite y fin de fiesta, sino de una prueba de montaña con 8 puertos que podría modificar el podio.