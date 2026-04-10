Rafa Nadal, en el Masters de Augusta: "El campo es mágico"

"Para mí el campo es mágico", afirmó Nadal en declaraciones a los micrófonos del Masters.

"No hay un hoyo que puedas decir es malo, para mí todos los hoyos son especiales, son preciosos. Y solo caminar por este lugar es una experiencia única. Poder jugar y poderlo vivir durante esta semana tan especial, jugar en este lugar fue algo, un sueño real", añadió.

El mallorquín confesó que el Masters de Augusta es un torneo que cada año ha seguido por televisión. "Pero este año en directo, es algo único", dijo.

"Lo que se aprecia por televisión es distinto a lo que ocurre cuando lo ves aquí. La dificultad en vivo la aprecias mucho más", afirmó.

A Rafael Nadal se le ha visto seguir en las dos primeras jornadas del torneo los recorridos de McIlroy o Rahm, acompañado de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander y única española socia del Augusta National.

Tras estas dos jornadas, McIlroy, vigente campeón, lidera Augusta con -12 y seis golpes de ventaja sobre sus perseguidores, mientras que Rahm se sitúa a dieciséis de la cabeza.