Rahm reacciona en Augusta, aunque no se garantiza que supere el corte

El español, ahora con un acumulado de +4 tras el desastroso +6 del jueves, está en el filo del corte, fijado de momento en ese mismo +4 a la espera de que concluya la jornada.

La del jueves fue una jornada negra para Rahm, que necesitó 78 golpes para completar el campo sin un solo birdie.

Este viernes, Rahm logró su primer birdie del torneo en el segundo hoyo. El de Barrika, campeón en Augusta en 2023, sumó un segundo birdie en el cuarto hoyo, en un inicio muy prometedor.

Sin embargo, en noveno hoyo firmó un bogie que le podría salir muy caro en su objetivo de superar el corte. Finalmente, en el hoyo 16 sumó otro birdie para entregar una tarjeta con -2 y quedar a la espera de sus rivales.

En sus nueve participaciones anteriores en Augusta, Rahm siempre ha superado el corte.

El vasco terminó la jornada del jueves a once golpes del liderato, compartido por el vigente campeón, el norirlandés Rory McIlroy, y el estadounidense Sam Burns.