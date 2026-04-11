Enoc Solves se retira como campeón en un WOW29 histórico en el Roig Arena

Solves retuvo el cinturón tras declararse el combate nulo. El valenciano, que tenía contra la reja a Ladero, lo finalizó con una rodilla mientras el andaluz tenía tres puntos de apoyo sobre la lona. Decisión agridulce en un evento histórico para las MMA en España.

WOW FC, promotora de la que son socios Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria, batió el récord de asistencia a una velada de MMA con más de 12.000 entradas vendidas para un evento histórico en el Roig Arena de Valencia.

Ladero arrancó haciéndose con el centro de la jaula y lanzando golpes de poder, pero el valenciano consiguió revertir la situación. Solves pudo colocar una buena mano para poner en aprietos al luchador malagueño.

Tras una consecución de golpes y con Ladero contra la reja, Solves finalizó con una rodilla sin ser consciente de la posición de su rival. Combate nulo y título para el peleador local, que anunció su retiro de las MMA a los 41 años y más de cuarenta peleas profesionales.

En la pelea coestelar, el polaco Damian Rzepecki (10-0) se impuso por decisión unánime al moldavo Corneliu Rotaru (13-8) en uno de los choques de la noche.

Rzepecki buscó imponer su superioridad en el intercambio de pie y Rotaru en la lucha contra la reja. El polaco fue el que mayor rédito sacó. Conectó con claridad y superioridad de principio a fin. Solo el pundonor del moldavo evitó que 'The Butcher' sumara su décima finalización.

Antonio 'El Diamante' Fofirca (4-0) se impuso por nocaut técnico al peruano Jhonatan Venancino (4-2) en el segundo asalto y continúa con su récord inmaculado.

Fofirca buscó hacer valer su mayor envergadura y Venancino trasladar la contienda a la lucha a ras de lona, pero el español acabó materializando también su superioridad en el suelo.

'El Diamante' pudo encontrar una posición ventajosa y finalizar en el suelo por nocaut técnico al peruano.

David Hervías (3-0) debutó en WOW con una actuación brillante ante el turco Yunus Emre Batana (1-1). Ambos protagonizaron un gran duelo en el intercambio de pie.

Hervías destacó especialmente con el pateo arriba, concretando varias acciones de alto nivel, pero no fue hasta el tercer asalto que pudo someter al voluntarioso peleador turco.

El español Geison Santana Moreno (5-4) se impuso de forma rápida y contundente vía sumisión a Cristian Valencia (7-5) en el primer minuto de contienda.

El senegalés Mor Dieye (4-0) prolongó su racha invicta al imponerse por decisión unánime al español Nicolás Medina (1-1).

En las primeras peleas profesionales se impusieron el galés Levi Batchelor (3-1) por sumisión en el último asalto al georgiano Kakha Kortkhonjia (2-1) y el español Klim Gusyev (2-0) al portugués Pedro Henrique Dias (3-4) por decisión unánime.