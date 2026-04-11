Máster de Remo: El broche a la gran cita regional en la Bahía de Asunción

El certamen de remo se inició el jueves, con una gran cantidad de participantes provenientes de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay.

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Uno de las preseas de ayer la ganaron en mixtos Giselle Barrail, Rocío Valdez, Juan Cárdenas y Víctor Servín, así como los remeros representantes de Ciudad del Este.

Las competencias domingueras arrancarán a las 8:30 y culminarán al mediodía. Luego habrá un almuerzo y, finalmente, desde las 14:00, la entrega de premios.

Sénior, Junior y Heat

El remo esta de fiesta indudablemente y se acercan más eventos.

El Campeonato Sudamericano de Remo Sénior y Júnior se realizará esta semana.

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Arrancará el martes 14 y se extenderá hasta el viernes 17, en la Costanera de Asunción, teniendo como cancha siempre la Bahía de Asunción.

Finalmente, el broche de oro será con el Head del Río Paraguay, el sábado, con recorrido desde el puente Héroes del Chaco hasta la Costanera de Asunción.