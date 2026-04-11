MMA: Pedro Colmán en la búsqueda del título mundial peso pluma, en Suiza

Se acerca la fecha clave para que el artemarcialista Pedro Colmán pelee por el título mundial Pluma, contra el local Marko Kovacevic, velada que tendrá lugar en la ciudad de Neuchâtel, Suiza.
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Pedro realiza sus entrenamientos con mucha intensidad, en el gimnasio Team Colmán, a las órdenes del coach Favio “Potrillo” Romero, bien conocido en el mundo del boxeo.
El luchador paraguayo, peleará ante un rival de mayor experiencia, y oficiando de local.
Será en la categoría hasta 70 kilogramos, y recordando el récord del paraguayo, que ostenta 9 victorias y 5 derrotas en MMA.
Por su parte, su contrincante, el suizo Kovacevic tiene 14 triunfos, 3 derrotas y 1 empate.
* Viaje para el 25. El viaje de la delegación guaraní está prevista para el 25 de los corrientes.
Encabezado por Colmán, el grupo estará conformado además por en entrenador “Potrillo” Romero, y el también peleador de artes marciales mixtas, Arnulfo Navarro.