Racing y Almería se cruzan en Santander con el liderato en juego

Pese a la mala dinámica del cuadro cántabro, los de José Alberto López tratarán de emular lo que hicieron en la ida (2-3) para, además de marcar diferencias, ganar el golaverage.

El Racing llega en la situación más crítica de la temporada tras cosechar tres derrotas en las últimas cuatro jornadas, aunque, como dijo su entrenador, José Alberto, el viernes en rueda de prensa, el equipo está con ganas de levantarse y redimirse.

Para este encuentro, Alberto recupera a Facu González, Íñigo Sainz-Maza, Mantilla y Juan Carlos Arana, aunque no podrá contar ni con Manex Lozano, por una lesión de ligamento cruzado, ni con Jorge Salinas, que en el partido ante el Andorra vio cartulina roja.

Respecto al once titular, además del cambio obligado de Salinas, todo hace indicar que se caerán de la titularidad tanto Damián como Guliashvili, para que entren Maguette y Asier Villalibre.

Por su parte, la UD Almería afronta una cita de enorme peso clasificatorio. El encuentro llega con la tabla comprimida y con varios aspirantes pendientes de cualquier tropiezo, aunque el desenlace tampoco definirá la batalla final.

El conjunto rojiblanco se presenta con una baja confirmada. Leo Baptistao no estará disponible tras ver la quinta tarjeta amarilla el pasado domingo frente al Leganés.

El atacante hispano-brasileño pudo disputar ese encuentro tras cumplir previamente sanción por la expulsión sufrida en El Alcoraz. Su ausencia obliga a reorganizar la segunda línea ofensiva, un espacio en el que técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi' dispone de varias alternativas para mantener el ritmo del equipo.

En el apartado médico, Gui Guedes continúa siendo duda por la lesión sufrida hace unas semanas y que podría llegar para mañana. Su situación también se analiza pensando en lo que viene, ya que el centro del campo empieza a mirar de reojo el riesgo de sanciones. Dion Lopy se encuentra a una tarjeta de cumplir ciclo y otros jugadores acumulan tres amonestaciones.

Las incógnitas aparecen sobre todo en la línea defensiva. La presencia de Rodrigo Ely el pasado fin de semana puede interpretarse como una medida preventiva, ya que Federico Bonini se encuentra advertido con cuatro tarjetas amarillas. El italiano y el central italo-brasileño formaron pareja en el último encuentro en el UD Almería Stadium y ese mismo dúo podría repetirse para afrontar el compromiso en Santander.

Por delante se abre un abanico amplio de posibilidades tras la baja de Baptistao. Arnau Puigmal, Adrián Embarba, Jon Morcillo o Nico Melamed compiten por esos espacios, mientras Sergio Arribas actuará por detrás de Miguel de la Fuente, encargado de liderar la presión ofensiva del equipo.

UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Puigmal, Arribas, Embarba; y De la Fuente.

Real Racing Club: Ezkieta; Javi Castro, Manu Hernando, Pablo Ramón, Mario; Maguette, Gustavo Puerta; Andrés Martín, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Villalibre.

UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Puigmal, Arribas, Embarba; y De la Fuente.