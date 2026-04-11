Seixas, radiante por ganar la Itzulia: "Tres etapas y el título, qué más puedo pedir"

"Estoy muy feliz. En la misma semana, ganar tres etapas y el título. Qué más puedo pedir. Es una locura (...) Esta semana ha sido increíble", afirmó Seixas en declaraciones a la organización al término de la sexta y última etapa disputada entre Goizper-Antzuola y Bergara (Gipuzkoa), de 135,2 kilómetros.

El corredor francés, campeón de todas las clasificaciones de la carrera, justificó su ataque a falta de 56 kilómetros en que no quiso asumir riesgos en la bajada en el penúltimo puerto en Elosua.

"En ese momento, me sentía muy fuerte. Quería estar en posición de ventaja en el descenso para no asumir riesgos. Quería ir primero en la bajada, con una cierta ventaja, y después volver al grupo. Pero no fue el caso y se abrió bastante hueco", relató.

Al ver que iba solo con un grupo por delante a bastante distancia y "perder mucha energía", optó por esperar al pelotón con los mejores clasificados. "No merecía la pena seguir y esperé al grupo", añadió.

Preguntado si correrá su primer Tour de Francia este verano, optó por mantener la incógnita y lo condicionó a su rendimiento en sus dos próximas citas, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, que se correrán los próximos días 22 y 26.

"Ya veremos", apuntó Seixas para alimentar la duda sobre su estreno en la ronda francesa.