Seixas se alza con la Itzulia y se consolida como la figura emergente del ciclismo

Aunque atacó a sus perseguidores a falta de 56 kilómetros al estilo del esloveno Tadej Pogacar en una de las seis ascensiones, Seixas no sumó su cuarta victoria de etapa y fue el estadounidense Andrew August (Ineos) quien se impuso que la sexta y última, celebrada entre Goizper-Antzuola y Bergara (Gipuzkoa), de 135,2 kilómetros, con la lluvia como protagonista.

Con el primer puesto del campeón sin verse amenazado en ningún momento, el podio lo completaron el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), con tres segundos por delante del noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) y con el español Ion Izagirre (Cofidis), cuarto después de que se hundiera el esloveno Primoz Roglic.

El cierre de la ronda vasca, con un trazado de casi 3.000 metros de desnivel, estuvo lleno de atractivos por la incertidumbre del podio, la alternativa de movimientos en la cabeza y la lluvia, después de cinco días de sol.

También por la actitud de Seixas, quien quiso dar un motivo más para pensar que podría ser el elegido para poner fin a la larga sequía de títulos en el Tour de Francia de un corredor francés desde el que conquistó Bernard Hinault en 1985.

El corredor de Lyon, de ascendencia portuguesa, se ha convertido en un puñado de carreras en la gran sensación del ciclismo mundial, con permiso de su gran dominador, el esloveno Tadej Pogacar, de 27 años.

El triunfo en la vuelta vasca, también en puntos, montaña y joven, es uno de los más destacados de Seixas en su segunda temporada como profesional, después de ganar el pasado año el Tour del Porvenir y la medalla de bronce en el campeonato de Europa en ruta por detrás de Pogacar y del belga Remco Evanepoel.

A pesar de no parar de caer agua en toda la ruta, no faltaron los movimientos en la primera mitad de la carrera, con un grupo de cinco fugados que hicieron de punta de lanza, con los españoles Mar Soler (UAE) y Juan Pedro López (Movistar), los daneses Mattias Skjelmose (Lidl Trek) y Peter Oxenberg (Ineos) y el irlandés Ben Healy (EF Education).

A una distancia corta, una treintena de corredores de segunda fila, con Johannessen como mejor colocado en la general y que a la postre le valdría subir al podio.

A 60 kilómetros, Javier Romo (Movistar) movió ficha e insufló nervio al ritmo. Tras este aperitivo, llegó el primer plato, cocinado por el mismísimo líder, quien sorprendió a sus rivales con un acelerón a lo Pogacar en la segunda subida a Elosua, a 56 kilómetros de meta.

Un movimiento enfocado más como una acción defensiva que ofensiva al permitirle hacer el descenso a Azkoitia con más calma en un asfalta resbaladizo.

La demostración de poderío de Seixas motivó efectos en los otros grupos y entre los aspirantes a acompañarle en la foto final.

Lipowitz e Izagirre se metieron en un grupo de doce en el que no estaba Roglic, por lo que elevaron el ritmo para aumentar la brecha con el esloveno.

Seixas, con el belga Steff Cras (Soudal Quick Step) a rebufo, mantuvo un buen ritmo, pero sin pretender optar a su cuarto triunfo de etapa al no tener a ningún gregario al lado, lo que derivó en que fuese absorbido por Lipowitz e Izagirre a 16 kilómetros, con un Roglic derrumbado.

También fueron neutralizados Skjelmose y Healy, por lo que la carrera se ordenó en puertas de la segunda y última subida a Asentzio, a diez kilómetros de meta, con tres minutos entre los dos pelotones.

Con fuerzas aún en el depósito, August aceleró en la última subida y abrió brecha suficiente para llegar al descenso a Bergara con distancia suficiente para cruzar la meta con un tiempo de 3:29:35, con dieciséis segundos sobre el madrileño Raúl García Pierna (Movistar) y 34 sobre el neerlanddés Frank Van den Broek (Post NL).

Es el segundo triunfo de August, de 20 años y otro talento emergente, después de que venciera en la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana el pasado 6 de febrero.

En la línea de Bergara, Seixas entró a 4:15, junto a Lipowitz, que pudo retener por escasos tres segundos la segunda posición por delante de Johannessen.

Izagirre, de 37 años, no pudo lograr su séptimo podio en la Itzulia, donde fue campeón en 2019, y se tuvo que conformar con el cuarto puesto, a 1:17 del noruego.

La despedida de la ronda dejó también el adiós del ciclista Pello Bilbao (Bahrain Victorious), quien anunció antes de la salida que, a sus 36 años, dejará el pelotón profesional a final de año después de dieciséis temporadas desde su debut con el Euskaltel-Euskadi.

"Sé que echaré de menos el ciclismo, pero también entiendo lo exigente que es mantener el máximo rendimiento año tras año. Requiere muchísima energía,y la nueva generación llega más fuerte que nunca”, afirmó el ganador de dos etapas del Giro de Italia en 2019 y una del Tour de Francia en 2023, entre otros éxitos, y quien finalizó la Itzulia en sexta posición en la general.