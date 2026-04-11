Tyson Fury derrota a Makhmudov en su regreso tras más de un año

Los tres jueces declararon vencedor al “Gypsy King”, Tyson Fury, de 37 años, al término de los doce asaltos disputados en el Tottenham Hotspur Stadium, en el norte de Londres, con un público mayoritariamente a su favor.

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Fue la 35ª victoria de la carrera del inglés (frente a 2 derrotas y un empate) y la tercera derrota para su rival ruso, de 36 años (frente a 21 victorias).

Fury había colgado los guantes en diciembre de 2024 tras sufrir una segunda derrota ante el ucraniano Oleksandr Usyk, que fue apenas la segunda de su carrera.

Habituado a realizar giros de guión, anunció en enero que quería volver una vez más a la competición, poco después del accidente automovilístico en el que su rival inglés Anthony “AJ” Joshua perdió a dos amigos, y unos meses después del suicidio de su amigo Ricky Hatton. AFP