Camilo Pérez renuncia a la presidencia de Odesur y se enfoca en Asunción

La dimisión fue comunicada durante la XXXVIII Asamblea General del organismo, realizada en Panamá, y entrará en vigencia una vez finalizada la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, con el objetivo de asegurar una transición ordenada y el normal desarrollo del evento.

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En ese mismo marco, la Asamblea aprobó por aclamación su designación como Presidente Honorario, en reconocimiento a su gestión al frente de Odesur desde 2017, período en el que fue reelecto en 2023.

Según lo expresado por la entidad, durante su administración se impulsó un proceso de fortalecimiento institucional basado en la modernización, la transparencia y la proyección estratégica.

Entre los principales avances se destacan la consolidación de la personería jurídica, la estructuración de sistemas financieros, la implementación de auditorías internas y externas, y la mejora en los estándares de gobernanza.

Pérez, quien también preside el Comité Olímpico Paraguayo, argumentó que su salida responde a la necesidad de enfocarse plenamente en su candidatura a intendente de la capital, por Honor Colorado.