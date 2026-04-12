El alemán Liebmann establece un nuevo récord de Europa de los 800 libre

Liebmann, que cumplió 19 años el pasado mes de marzo, rebajó en 18 centésimas la anterior plusmarca continental en posesión de su compatriota Sven Schwarz con un crono de 7:38.12 desde mayo del pasado año.

Un 'mordisco' que permitió a Johannes Liebmann, que ya se impuso el viernes en los 1.500 libre, superar con claridad a todos sus rivales como atestiguaron los casi ocho segundos en los que aventajó a su más inmediato perseguidor, el también alemán Oliver Klemet, segundo con una marca de 7:45.66 minutos.

Sobresaliente actuación que situó al nadador germano, que el pasado mes de diciembre estableció un nuevo récord del mundo júnior de los 800 libre en piscina corta, auparse al quinto puesto de la clasificación mundial de todos los tiempos.

Una lista que encabeza el chino Lin Zhang desde el año 2009 con un registro de 7:32.12 minutos, uno de los récords del mundo que todavía resisten de la era de los "bañadores mágicos", posteriormente prohibidos por la Federación Internacional.