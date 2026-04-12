El equipo de Australia, líder en Brasil en la cuarta prueba de SailGP; España, quinta

La embarcación española, Los Gallos, es quinta después de la primera jornada de regatas por detrás de Australia, Estados Unidos, el Artemis sueco y el Deutsche Bank alemán con 24 puntos por 28 de los oceánicos, 26 de los norteamericanos, 25 de los nórdicos y 25 de los gérmanos.

Tras cuatro regatas en la Bahia de Guanbara, los italianos del Red Bull se hallan en la sexta plaza de la clasificación con 22 puntos.

En la tercera carrera, sin embargo, los españoles no pudieron replicar esa salida dominante y se vieron obligados a navegar en medio de un tráfico muy intenso y perdiendo opciones desde los primeros tramos. Italia, con Phil Robertson, y Dinamarca, con Nicolai Sehested al mando, aprovecharon la situación para liderar una manga en la que España no encontró el ritmo necesario.

"La jornada se cerró con una cuarta carrera en la que la Alemania de Erik Heil se llevó la victoria, mientras que España volvió a sumar desde posiciones medias, evidenciando una de las claves del día: la dificultad para mantener el rendimiento a lo largo de toda la manga pese a unas salidas muy competitivas", según una nota del equipo español.