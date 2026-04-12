El preparador argentino Óscar Anaya gana el primer gran premio de 2026 en España

Su propietario, la bilbaína cuadra Martul, recibe los 27.000 euros de bolsa de la carrera gracias también a una impecable monta del jockey cántabro Alejandro Gutiérrez Val.

Doce eran los caballos en los cajones de salida. “Sabroso”, llegado de Francia para la ocasión y como era de prever, se encargó de marcar el paso. “Rojiblanco” cerraba el grupo junto a su compañero de entrenamiento “Flight Leader”.

Llegada la recta de tribunas, “Sabroso” lograba repeler el ataque de “Campelo”, que le había vigilado de cerca, mientras por el centro de la pista cerraban “Tetuán”, el mejor ejemplar nacional de 2025, pedido por el checo Václav Janácek, y “Rojiblanco”, con Gutiérrez Val sólo a brazos. Una lucha a dos que en los trancos finales se decidió a favor del segundo por medio cuerpo.

“Sabroso” mantendría bien la tercera plaza, a otro medio largo de distancia, con “Kildare Legend”, el mejor en la preparatoria tres semanas atrás, en cuarta posición por delante de “Campelo”. El defensor de la corona, “Kowalsky”, era sexto sin entrar en la pelea.

En las otras cuatro pruebas de la jornada, destacó la brillante victoria de la debutante España “Queen of Science” en una prueba de 2.200 metros para jinetes aficionados, donde fue montada por Íker Arizkorreta, hijo del preparador de la yegua, Guillermo Arizkorreta, que copó la gemela con otra hembra también prometedora, “Yukata Rosa”.

El entrenador Arizkorreta doblaría luego con el 3 años “Zurito”, en la misma distancia y con Nico Valle en la silla. Anaya, el preparador de “Rojiblanco”, también había sumado otro éxito con “Misstifly” en un hándicap de 1.800 metros.

“The Wiser” cerraba la lista de ganadores en una prueba para tres años sobre la milla, con el irlandés Stevie Donohoe como jockey del pupilo del entrenador Álvaro Soto.