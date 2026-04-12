Kimberly García León repite victoria en los Campeonatos del Mundo de marcha

La cita mundialista, que por primera vez se celebró en Sudamérica desde su primera edición en 1961, llegó con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 km en 2022 y la introducción de los 35 km, el campeonato estrenó las pruebas de medio maratón (que sustituye a los tradicionales 20 km) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

Kimberly, doble campeona del mundo de 20 y 35 km marcha en Eugene 2022, lideró la carrera desde el principio y llegó a meta en solitario con un crono de 1h35:00. De esta forma, la atleta de Huancayo, de 32 años, refrendó el buen momento deportivo que atraviesa tras comenzar 2026 estableciendo su mejor marca personal en 1h34:17 en Dudince.

La plata se la llevó la mexicana Alejandra Ortega, que, con 1h35:21, hizo su marca personal, entrando en meta diecisiete segundos más rápida que la española Aldara Meilán, tercera con 1h35:38.

Entre las diez primeras también destacó la joven española de 20 años Sofía Santacreu, cuarta con 1h36:02; y la peruana Evelyn Inga, sexta con 1h37:08. EFE.