Para Topuria, “el Bernabéu es el escenario perfecto” para la UFC

“Es algo que me gustaría vivir, sin lugar a dudas. El Santiago Bernabéu sería el escenario perfecto, pero uno nunca sabe. Ya veremos qué pasa” , explicó Ilia Topuria en rueda de prensa tras la celebración el sábado del WOW 29 en el Roig Arena, un evento del que es uno de los impulsores junto al futbolista Cristiano Ronaldo.

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El luchador llegó a afirmar el pasado verano en la previa del UFC 317 en Las Vegas que no podría fin a su carrera deportiva en la UFC sin combatir en España.

Preguntado sobre la posibilidad de que el Roig Arena sea una de las sedes en caso de celebrar un combate de UFC en España, Topuria trasladó la decisión a la promotora: “La decisión estaría en sus manos. Es como si me dicen de pelear en Tabarca”, señaló el luchador, que en sus primeros años en España vivió en Alicante, ciudad a la que pertenece administrativamente esa pequeña isla. EFE