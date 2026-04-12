Rahm: "Son tres años seguidos llegando al domingo sin opciones de nada"

"Malo, bastante malo. Son tres años seguidos llegando al domingo sin opciones de nada", dijo Rahm en declaraciones a periodistas al terminar su participación en Augusta con un acumulado de +1.

"Me fastidia terminar el torneo sobre el par", dijo el nacido en la población vasca de Barrika, que este domingo firmó su mejor ronda al entregar una tarjeta con 68 golpes (-4) fruto de 7 birdies y 3 bogeys.

"Ha sido un gran día de golf, ojalá poder empezar así el año que viene", dijo el vizcaíno que, sin embargo, aseguró que no tiene "nada bueno que decir de esta semana".

"No es para lo que se entrena. A uno le gustaría tener opciones de ganar, o al menos de salir cerca de los líderes, pero terminar antes de que ellos salgan fastidia bastante", reconoció.

Rahm arrancó este jueves con una desastrosa ronda de 78 golpes (+6), la peor de su carrera en el Masters, que arrastró hasta el final del torneo. El viernes reaccionó con una vuelta de 70 (-2), pero el sábado volvió a firmar un mal día con 73 golpes (+1).

Con los 68 (-4) de este domingo cerró su participación con 289 golpes, uno sobre el par.

"No es una de esas semanas de las que me vaya contento ni con mucha positividad, aunque hoy ha habido cosas muy buenas", concluyó.