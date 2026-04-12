Team Paraguay debuta con derrota en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se inauguran esta noche

Las chicas de Paraguay en fútbol de campo tuvieron el tropiezo en su estreno en el Grupo A al caer 2-1 frente a Venezuela.

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Orliany Durán abrió el marcador en dos ocasiones marcó los goles para Venezuela mientras que Natalia Miranda puso el empate transitorio para la Albirroja.

En el otro cotejo por el mismo grupo Panamá superó por la mínima a Colombia 1-0.

El martes a las 11:00 Paraguay se mide a Colombia y a las 17:00 Venezuela a Panamá por la segunda fecha.

En masculino Paraguay debuta este lunes frente Panamá desde las 17:00 también por el Grupo A.

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Futsal

La selección paraguaya masculina entra en acción este lunes cuando se enfrente al local Panamá desde las 19:00. En cuanto al femenino, también frente a Panamá el martes a las 16:45.

Judo

En el tatami entrarán en acción los paraguayos judocas, a las 12:30 en la categoría -55 kilos Giovanni Paciello se enfrentará al ecuatoriano Juan Soriano

Tenis de mesa

Desde las 12:45 Paloma Rivarola se medirá a la panameña Arianis Rodríguez en el primer duelo individual. A las 13:30 en masculino Fernando Acuña se enfrentará a Jesús González de Panamá. A las 14:45 Joaquín Vera y Aragón estará contra Sergio Ressini.