Vacherot, sensible baja para Barcelona

Valentín Vacherot, 23 del ránking mundial, perdió este sábado en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo (4-6 y 4-6) ante Carlos Alcaraz, que sí que acudirá a Barcelona tras disputar hoy en Mónaco la final ante el italiano Jannik Sinner. El español perdió en la definición en dos mangas.

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Sin embargo, en las pistas del RCT Barcelona-1899, Alcaraz no volverá a verse las caras con el tenista monegasco Vacherot, cuya plaza en el cuadro del Godó la cubrirá un “perdedor afortunado” de la fase previa. EFE