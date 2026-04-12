Polideportivo
12 de abril de 2026 - 15:09

Vacherot, sensible baja para Barcelona

Valentín Vacherot, tenista monegasco de 27 años.
Valentín Vacherot, tenista monegasco de 27 años.180702+0000 THIBAUD MORITZ

El monegasco Valentín Vacherot, octavo cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, finalmente no jugará esta semana el ATP 500 de la capital catalana por una lesión en la pierna derecha.

Por ABC Color

Valentín Vacherot, 23 del ránking mundial, perdió este sábado en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo (4-6 y 4-6) ante Carlos Alcaraz, que sí que acudirá a Barcelona tras disputar hoy en Mónaco la final ante el italiano Jannik Sinner. El español perdió en la definición en dos mangas.

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Sin embargo, en las pistas del RCT Barcelona-1899, Alcaraz no volverá a verse las caras con el tenista monegasco Vacherot, cuya plaza en el cuadro del Godó la cubrirá un “perdedor afortunado” de la fase previa. EFE