Wawrinka, feliz de jugar en Barcelona por última vez

“Estoy muy feliz de tener la oportunidad de jugar una última vez aquí. Siempre me ha encantado España y Barcelona. Crecí disputando muchos torneos ‘futures’ y ‘satellites’ por aquí, así que siempre es un placer volver. Tengo muchas ganas de jugar mi primer partido”, afirmó Stan Wawrinka, actual #104 del ránking mundial desde la sala de prensa del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

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Wawrinka, que llegó la tercera raqueta mundial en 2014, ha destacado que el torneo barcelonés, que se disputa hasta el 19 de abril, es “uno de los mejores del mundo” y ha subrayado lo “especial” que resulta regresar más de dos décadas después de su primera participación, en una etapa de su carrera en la que depende de invitaciones.

“El club es increíble. Con 15, 16 o 17 años vine varios meses a Barcelona para entrenar y jugar torneos. También recuerdo venir de joven como espectador, por ejemplo en 2001 viendo ganar a Juan Carlos Ferrero. Es un lugar especial y estoy muy agradecido por poder volver a jugar aquí ante el público español”, añadió.

El triple campeón de Grand Slam debutará este lunes frente al británico Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie del torneo, y ha valorado positivamente sus sensaciones en este inicio de temporada tras un irregular 2025.

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“El año pasado fue más duro, pero terminé la temporada en una línea algo mejor, ganando partidos y confianza. Entrené duro en la pretemporada y este año el nivel está siendo bueno. En tenis, a veces cuesta trasladar el nivel de los entrenamientos a los partidos, pero es lo de siempre: cuanto más ganas, más confianza tienes ”, razonó.

El helvético, que ha evitado comparar su generación con la actual y ha destacado la suerte de haber competido contra los mejores, ha reconocido la dificultad de gestionar emocionalmente su última temporada, en la que busca equilibrar su carácter competitivo con disfrutar de sus últimas apariciones en el circuito que “tantas alegrías” le ha dado.

“No es fácil, porque soy muy competitivo y siempre quiero ganar. Pero también intento encontrar ese equilibrio para disfrutar, porque son mis últimos torneos. Para mí, lo más importante es darlo todo en la pista; si lo hago, incluso perdiendo puedo estar satisfecho”, concluyó. EFE