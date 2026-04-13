Polideportivo
13 de abril de 2026 - 16:13

Gabriela Vargas cuestiona la exclusión de la rama femenina del Team Paraguay de ajedrez en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La ajedrecista paraguaya Gabriela Vargas Talavera (37 años) expresó su preocupación por la exclusión de la rama femenina en el equipo de ajedrez.
La ajedrecista paraguaya Gabriela Vargas Talavera (37 años) expresó su preocupación por la exclusión de la rama femenina en el equipo de ajedrez. Pedro Gonzalez

La ajedrecista paraguaya Gabriela Vargas Talavera (37 años) expresó su preocupación por la exclusión de la rama femenina en el equipo de ajedrez del Team Paraguay en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, pese a los antecedentes positivos de la disciplina.

Por David Rolón

Vargas, con amplia trayectoria como WIM, árbitra y entrenadora FIDE, cuestionó que, a pesar de que Paraguay con Camilo Pérez, que preside la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y el Comité Olímpico Paraguayo haya decidido enviar solo un ajedrecista a la competencia.

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“Somos medallistas vigentes en ambas ramas, no se entiende por qué se le restan posibilidades a un deporte que ya ha dado podios al país”, manifestó, al tiempo de remarcar que el reglamento contempla la participación de dos representantes.

En ese sentido, la deportista hizo un llamado a las autoridades, incluyendo al titular del COP, Camilo Pérez López Moreira, que el domingo había renunciado a la presidencia de Odesur, para reconsiderar la decisión y garantizar una mayor presencia del ajedrez paraguayo en ambas ramas en el certamen continental.