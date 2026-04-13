Gabriela Vargas cuestiona la exclusión de la rama femenina del Team Paraguay de ajedrez en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Vargas, con amplia trayectoria como WIM, árbitra y entrenadora FIDE, cuestionó que, a pesar de que Paraguay con Camilo Pérez, que preside la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y el Comité Olímpico Paraguayo haya decidido enviar solo un ajedrecista a la competencia.

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“Somos medallistas vigentes en ambas ramas, no se entiende por qué se le restan posibilidades a un deporte que ya ha dado podios al país”, manifestó, al tiempo de remarcar que el reglamento contempla la participación de dos representantes.

En ese sentido, la deportista hizo un llamado a las autoridades, incluyendo al titular del COP, Camilo Pérez López Moreira, que el domingo había renunciado a la presidencia de Odesur, para reconsiderar la decisión y garantizar una mayor presencia del ajedrez paraguayo en ambas ramas en el certamen continental.