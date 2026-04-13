Atletismo: Gout Gout corre los 200 m en 19.67, más rápido que Bolt a su edad

Bolt corrió el doble hectómetro en 19.93 en 2004, antes de convertirse en una leyenda de la velocidad, con ocho medallas olímpicas de oro, once títulos mundiales y establecer los récords de los 100 m (9.58) y 200 m (19.19).

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“Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”, celebró Gout.

Gout irrumpió en la escena internacional en 2024 al recorrer la media vuelta a la pista en 20.04, batiendo el récord de Australia que estaba en manos de Peter Norman (20.06) desde los Juegos Olímpicos de 1968.

Luego rebajó su récord a 20.02, pero aún nunca había bajado oficialmente de los 20 segundos.