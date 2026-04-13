La Serie A propone a Malagò, expresidente del Comité Olímpico, para presidir la Federación

La decisión se ha tomado este lunes durante la asamblea de clubes de la máxima categoría italiana, celebrada en Milán, donde la candidatura del exdirigente del CONI obtuvo un amplio respaldo, con 18 de 20 equipos a favor, a excepción del Lazio y del Verona, según adelantaron medios locales.

Cada estamento del fútbol italiano mantiene la posibilidad de presentar su propio candidato, y la Serie A, que se reunió antes que el resto de los componentes del sistema federativo, concentra aproximadamente el 18% del total de votos.

Este resultado consolida la posición de Malagò como principal, y por ahora único, aspirante a la presidencia de la FIGC de cara a las elecciones del próximo 22 de junio, después de la dimisión de Gravina tras el desastre de la selección italiana de no clasificar al Mundial por tercera vez consecutiva.

No obstante, el plazo para la presentación oficial de candidaturas concluye el 13 de mayo, lo que deja todavía alrededor de un mes para la formalización de otras posibles propuestas.

Entre las funciones del presidente del FIGC, el organismo rector que gestiona y regula el fútbol en Italia, están el nombramiento y destitución del seleccionador nacional, la gestión de la selección italiana y la adopción de reformas en su estatuto.

La FIGC también fija normas federales, impulsa medidas contra la corrupción, investiga casos de racismo y ha promovido reformas estructurales, como el reconocimiento del profesionalismo del fútbol femenino.

Además, mantiene relaciones institucionales con organismos como la UEFA y la FIFA y representa al fútbol italiano en el ámbito internacional.

Como presidente del CONI, entre 2013 y 2025, Malagò cuenta entre sus logros la obtención de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 para Milán-Cortina, tras el intento fallido de organizar los Juegos Olímpicos de 2024 en Roma debido a la falta de apoyo gubernamental.