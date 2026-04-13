Polideportivo
13 de abril de 2026 - 19:23

Liga Nacional de Básquetbol: Se inicia la temporada 2026 del baloncesto en la principal división

Olimpia defenderá el bicampeonato 2024/2025 en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).
Olimpia defenderá el bicampeonato 2024/2025 en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Con la disputa de cuatro encuentros se inicia este lunes la Liga Nacional de Básquetbol 2026 de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB). El bicampeón Olimpia Kings enfrenta al Deportivo Campoalto.

Por ABC Color

En la noche de este lunes se inician las competencias de la principal categoría del baloncesto masculino de nuestro país, con la incursión de ocho equipos:

Olimpia Kings, Deportivo San José, Colonias Unidas Gold, Deportivo Amambay, Félix Pérez Cardozo, Club Atlético Ciudad Nueva y San Alfonso Básket de Minga Guazú.

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Los cotejos previstos para la primera fecha:

20:00 Olimpia Kings vs. Deportivo Campoalto, Polideportivo de la Fuerzas Armadas;

19:30 Deportivo San José vs. Félix Pérez Cardozo, Estadio “León Coundou”;

20:00 Colonias Gold vs. Deportivo Amambay, Estadio “Ka’a Poty” de Obligado;

20:30 Ciudad Nueva vs. San Alfonso, Polideportivo “Luis Fernández”.

La segunda fecha se disputará íntegramente este jueves.