Liga Nacional de Básquetbol: Se inicia la temporada 2026 del baloncesto en la principal división

En la noche de este lunes se inician las competencias de la principal categoría del baloncesto masculino de nuestro país, con la incursión de ocho equipos:
Olimpia Kings, Deportivo San José, Colonias Unidas Gold, Deportivo Amambay, Félix Pérez Cardozo, Club Atlético Ciudad Nueva y San Alfonso Básket de Minga Guazú.
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Los cotejos previstos para la primera fecha:
20:00 Olimpia Kings vs. Deportivo Campoalto, Polideportivo de la Fuerzas Armadas;
19:30 Deportivo San José vs. Félix Pérez Cardozo, Estadio “León Coundou”;
20:00 Colonias Gold vs. Deportivo Amambay, Estadio “Ka’a Poty” de Obligado;
20:30 Ciudad Nueva vs. San Alfonso, Polideportivo “Luis Fernández”.
La segunda fecha se disputará íntegramente este jueves.