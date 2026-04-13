Mariano Garcete, excapitán de la selección de rugby, habló sobre su ausencia en Yacaré XV

Mariano Garcete, en exclusiva por el Polideportivo de ABC Cardinal que se emite los sábados desde las 14:00, señaló que su decisión respondió a factores personales, principalmente relacionados al desgaste físico y a la dificultad de sostener el ritmo del rugby profesional en la región.

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“Es muy demandante y complicado vivir solamente de esto. En realidad, es un rugby semiprofesional”, explicó, agregando que también arrastraba molestias físicas en la zona lumbar que lo llevaron a parar.

A pesar de su ausencia, el jugador continúa vinculado al deporte desde su club, el CURDA, donde actualmente cumple funciones como asistente técnico, además de mantenerse cercano al plantel de Yacaré.

Sobre el presente de la franquicia Yacaré XV, que acumula derrotas ajustadas en el certamen pero que ganó el último encuentro frente a Dogos y sumó su primer triunfo en siete fechas, Garcete consideró que se trata de un proceso de renovación.

“Es un equipo joven, con menos experiencia y menos continuidad en la base de jugadores. Eso influye en los cierres de partido”, indicó, aunque se mostró confiado en una recuperación.

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En otro momento, el capitán descartó que su decisión esté relacionada con la frustración por no haber alcanzado el repechaje mundialista, y sostuvo que responde exclusivamente a una evaluación personal de su carrera y su situación actual fuera de la cancha, donde se desempeña en el rubro inmobiliario.

Garcete también valoró el impacto del torneo continental en el crecimiento del rugby sudamericano: “El Super Rugby Américas ha sido clave para el desarrollo de la región, tanto en jugadores como en estructura”, afirmó, destacando la evolución de países como Chile, Uruguay y Paraguay.

Finalmente, subrayó uno de los principales desafíos del rugby nacional: la masificación. “Hoy tenemos entre 2.000 y 3.500 jugadores en todo el país. Necesitamos crecer, sumar más chicos y hacer el deporte más visible”, concluyó.