Osmar Sosa guía a Paraguay al triunfo en Panamá

El conjunto albirrojo construyó su triunfo con una destacada actuación ofensiva liderada por Osmar Sosa, autor de un doblete, mientras que el tercer tanto llegó mediante un gol en contra de Arian Reyes.
Lea más: Paraguay suma emociones dispares en Panamá 2026
Además, el arquero Octavio Martínez tuvo una intervención clave al contener un penal en un momento determinante del encuentro, sosteniendo la ventaja paraguaya.
Con este resultado, Paraguay inicia con confianza su camino en el certamen y ya pone la mira en su próximo desafío: este miércoles 15 de abril, cuando enfrente a Argentina en el estadio Estadio Rommel Fernández, a partir de las 16:00 (hora paraguaya), en busca de consolidar su buen inicio en la competencia.
Sintesis
Panamá 1-Paraguay 3
Estadio: CAR. Árbitro: Daniel Ureta (PER). Asistentes: Diego Jaimes (PER) y Alberth Alarcón (PER). Cuarto árbitro: Flor Carazas (PER).
Panamá: Isaias Abuabara; Stephen Domínguez, Arian Reyes, Lucas Norte y Ian Centella; Alexander Tull, Thiago Chalmers, Alfredo Maduro y Joseph Choy; Alberto Adams y Lucio Zaballos. D.T.: Felipe Baloy.
Paraguay: Octavio Martínez; Jesús González (46´ Oliver López), Jhosías Núñez (70′ Santiago Báez), Nicolás Britos y Fabricio Benítez; Brahian Leguizamón, Imanol Amarilla, Sebastián Orué y Ángel González (83´ Luciano Tartallone); Enmanuel Portillo (46´ Éver Corrales) y Osmar Sosa D.T.: Wilfrido Bazán.
Goles: 3’ y 77´ Osmar Sosa y 60´ Arian Reyes contra su valla (Par); 73′ Joseph Choy (Pan). Amonestados: 42’ Jesús González y 90′+1’ Luciano Tartallone (Paraguay). Incidencia: 65’ Octavio Martínez (Paraguay) contuvo un tiro penal.