Team Paraguay suma emociones dispares en Panamá 2026

Judo

En judo, Giovanni Paciello no pudo avanzar desde el repechaje en la categoría -55 kg tras caer ante el panameño Ian González, cerrando así su participación en el certamen.

Tenis de mesa

El tenis de mesa dejó sensaciones encontradas. En la rama femenina, Paloma Rivarola arrancó con una sólida victoria por 4-1 sobre la local Arianis Rodríguez, pero posteriormente quedó eliminada en octavos de final tras caer 0-4 frente a la colombiana Mariana Rodríguez. En la misma instancia, Florencia Paiva también se despidió al perder 1-4 ante la brasileña Ozeki Lena.

En masculino, Fernando Acuña fue uno de los puntos altos de la jornada al imponerse con autoridad 4-0 sobre el panameño Jesús Gonzales para meterse en octavos de final, aunque luego quedó eliminado al caer 0-4 frente al peruano Keiji Takeda. Por su parte, Joaquín Vera y Aragón no logró avanzar en singles tras perder 0-4 ante el boliviano Sergio Ressini.

Lucha olímpica

La lucha olímpica presentó un panorama competitivo para los paraguayos. En los -92 kg, Pablo Portillo logró reponerse en la fase de grupos con una victoria sobre el panameño Henry López, resultado que le permitió avanzar a semifinales. Sin embargo, cayó ante el brasileño Allan De Souza y quedó relegado a la disputa por la medalla de bronce.

En otras categorías, Samuel Acevedo (-71 kg) y Fabricio Catolino (-60 kg) no lograron superar sus respectivos combates de cuartos de final. Acevedo tuvo una nueva oportunidad en la pelea por el bronce, pero cayó ante el colombiano Cherian Nieva, finalizando en la quinta posición.

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Fútbol

La nota más positiva de la jornada llegó desde el fútbol masculino, donde Paraguay debutó con una victoria por 3-1 frente a Panamá en la fase previa, sumando sus primeros puntos en un grupo que contempla tres encuentros.

De esta manera, Paraguay continúa su camino en Panamá 2026, con la mirada puesta en mejorar sus opciones de medalla en las próximas jornadas y consolidar el crecimiento de sus jóvenes talentos en el ámbito regional.