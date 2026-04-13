Paraguay hace su aparición en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Las chicas debutaron con derrota, cayendo 2-1 ante Venezuela. En ese partido, las albirrojas tropezaron por el Grupo A contra las petroleras. Orliany Durán marcó los goles para Venezuela mientras que Natalia Miranda puso el empate transitorio para la Albirroja.

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En otro cotejo por esta serie, Panamá superó por la mínima a Colombia 1-0.

Este martes, a las 11:00, Paraguay se mide a Colombia y a las 17:00 Venezuela a Panamá por la segunda fecha.

En masculino Paraguay debuta este lunes frente Panamá desde las 17:00 también por el Grupo A.

* Futsal. La selección paraguaya masculina entra en acción este lunes contra Panamá, a las 19:00. El femenino debuta el martes, a las 16:45, frente a las anfitrionas.

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* Judo. En el tatami pelean los judocas paraguayos, a las 12:30 en -55 kilos Giovanni Paciello frente al ecuatoriano Juan Soriano

* Tenis de mesa. Tres paraguayos entran en acción el lunes: Paloma Rivarola, Fernando Acuña y Joaquín Vera y Aragón.