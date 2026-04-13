Polideportivo
13 de abril de 2026 - 00:01

Paraguay hace su aparición en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Pasada del Team Paraguay en el desfile inaugural.
Pasada del Team Paraguay en el desfile inaugural.

La noche del domingo tuvieron una brillante inauguración los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se desarrollan este año en Panamá, con la participación de miles de atletas, menores de 18 años, entre los cuales se encuentra el Team Paraguay, que entró en competencia, con el fútbol femenino.

Por David Rolón

Las chicas debutaron con derrota, cayendo 2-1 ante Venezuela. En ese partido, las albirrojas tropezaron por el Grupo A contra las petroleras. Orliany Durán marcó los goles para Venezuela mientras que Natalia Miranda puso el empate transitorio para la Albirroja.

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En otro cotejo por esta serie, Panamá superó por la mínima a Colombia 1-0.

Este martes, a las 11:00, Paraguay se mide a Colombia y a las 17:00 Venezuela a Panamá por la segunda fecha.

En masculino Paraguay debuta este lunes frente Panamá desde las 17:00 también por el Grupo A.

* Futsal. La selección paraguaya masculina entra en acción este lunes contra Panamá, a las 19:00. El femenino debuta el martes, a las 16:45, frente a las anfitrionas.

* Judo. En el tatami pelean los judocas paraguayos, a las 12:30 en -55 kilos Giovanni Paciello frente al ecuatoriano Juan Soriano

* Tenis de mesa. Tres paraguayos entran en acción el lunes: Paloma Rivarola, Fernando Acuña y Joaquín Vera y Aragón.