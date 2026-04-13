Sudamericano Máster de Remo: Excelente epílogo del XXIX Encuentro en la Bahía de Asunción y El Mbiguá

Un gran cierre tuvo el domingo el certamen máster de remo que reunió a una gran cantidad de apasionados de este deporte, provenientes de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, y la escuadra anfitriona de diversos clubes de nuestro país.

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El team brasileño del Sport Club Corinthians Paulista fue el gran campeón Máster, seguido por el Club de Regatas La Marina de Tigre, Provincia de Buenos Aires (ARG).

Todas las delegaciones fueron excelentes, brindándose en cada remada, y sobretodo con una gran camaradería durante los cuatro días de actividades. Solo el domingo, no pudo realizarse la competencia, pues la organización declaró “pista cerrada” por las adversas condiciones climáticas.

Ese día, como broche de oro se realizaron el almuerzo de confraternidad y la entrega de premios a los mejores, y homenajeados.

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Gran agenda del remo

Asunción está lista para ser el epicentro regional del remo, que ya se inició la semana pasada con el Máster.

Ahora se vienen el Campeonato Sudamericano de Remo Sénior y Júnior de Clubes ASU2026 y el Head del Río Paraguay.

La cargada agenda arranca este martes, con el acto inaugural del Nuevo Galpón de la Federación Paraguaya de Remo (FEPARE), ubicado en la Costanera de Asunción.

El acto está previsto para las 18:00.

Estos eventos reunirán a mas de 250 atletas, de alrededor de 20 clubes de distintos países de la región.

El cierre será el Head, regata de resistencia de 8,7 kilómetros, que partirá desde el Puente Héroes del Chaco hasta la Costanera.