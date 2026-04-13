Wings for Life World Run: 300.000 deportistas en 170 países a la vez

Valencia volverá a convertirse en uno de los epicentros mundiales de Wings for Life World Run, la carrera solidaria simultánea más grande del planeta, que cada año reúne a miles de personas en todo el mundo con el objetivo de recaudar fondos para acelerar la investigación de cura de las lesiones de médula espinal.

En esta nueva edición, la cita valenciana estará marcada por dos hitos. Uno de ellos es el regreso del atleta Chema Martínez madrileño diez años después de firmar un registro de 66,25 kilómetros y la primera participación del tenista en silla de ruedas Cisco García, embajador nacional de Red Bull para este evento.

“He corrido muchas carreras en mi vida, pero muy pocas con un propósito tan claro como esta. Volver como embajador en Valencia 2026 es volver a correr por algo más grande que todos nosotros. Cada dorsal es ciencia, cada zancada es esperanza y cada euro recaudado se convierte en investigación real sobre la lesión medular. Tengo muchas ganas de correr y volver a sentir la energía única que siempre tiene esta carrera”, dijo Chema Martínez, durante la presentación de la prueba en Madrid.

En Valencia también estará Cisco García, que se lesionó en diciembre de 2015 haciendo snowboard y, tras sufrir una lesión, se quedó en silla de ruedas.

"Lo primero que hice tras salir del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo fue irme a Valencia con veinte amigos para esta carrera, a la que me hace mucha ilusión volver. En la vida hay que tener ilusiones y motivaciones. En silla hay muchas dificultades pero seguro que en el futuro se encuentra una forma para poder volver a andar", confesó.

La carrera tiene un innovador formato, sin línea de meta fija y con un coche escoba como meta móvil alcanzando a los participantes, que pueden tomar la salida sea cual sea su nivel para correr, caminar o empujar su silla de ruedas.

La recaudación íntegra de las inscripciones se destina a la investigación científica. Hasta el momento se han recaudado 42 millones de dólares en todo el mundo para 45 proyectos de investigación.

En uno de esos proyectos trabaja Alejandro Arriero-Cabañero, investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, uno de los centros de referencia en lesión medular.

“Desde el laboratorio y en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo vemos cada día lo vital que es el progreso en investigación. Esta carrera hace posible que proyectos como el mío sigan avanzando, por eso la carrera de Valencia 2026 es mucho más que un evento deportivo: es financiación que acelera el conocimiento. Participar o apoyarla significa impulsar la ciencia hacia mejores tratamientos y, ojalá, hacia una cura”, señaló.

La dimensión global del evento está liderada por el exatleta galés Colin Jackson (Cardiff, 1967), doble campeón del mundo de 110 metros vallas y subcampeón olímpico en Seúl 1988.

"Es una oportunidad única de crear una comunidad por una buena causa. La gente corre junta para conseguir una meta por la investigación de la lesión medular. Hay una energía especial en esta carrera. Si tienes la posibilidad de cambiar algo, ¿por qué no lo vas a hacer?", preguntó.

Valencia, el 10 de mayo a partir de las 13:00 horas, es la principal sede de la carrera en España, en paralelo a ciudades como Viena, Dubái, Nueva York, Ciudad del Cabo o Melbourne. En total, el año pasado participaron 310.719 personas en todo el mundo corriendo a la vez.