Adolfo Daniel Vallejo, al cuadro principal del Roland Garros 2026

Histórico: el tenis paraguayo regresa al Roland Garros. El segundo Grand Slam de la temporada anunció hoy la lista de inscritos al cuadro principal y entre los 104 tenistas que disputarán el torneo en París está Adolfo Daniel Vallejo. El torneo será del 24 de mayo (el 18 inicia la qualy) al 7 de junio en las tierras batidas del Stade Roland Garros.

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Vallejo, actual número 97 del Ranking ATP, disputó este año la qualy del Abierto de Australia, el primer grande del tenis. La raqueta 1 de Paraguay había superado por 6-1 y 6-2 al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez en la Q1 y al italiano Federico Cina por 4-6, 6-2 y 6-3 en la Q2. Pero en la Q3, el guaraní perdió por doble 6-2 ante el francés Arthur Gea.

Daniel Vallejo después del Australia Open

Luego del Australia Open, Vallejo conquistó el ATP Challenger de Itajai (Brasil) y el ATP Challenger de Concepción (Chile). Además, jugó el ATP 500 de Río de Janeiro, el ATP 250 de Santiago, el ATP Challenger de Brasilia (fue vicampeón), el ATP Challenger de Santiago, el ATP Challenger de Asunción y el ATP 250 de Houston.

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Daniel Vallejo, clave en el ascenso de Paraguay

Además de los torneos individuales, Vallejo fue clave en la victoria 3-1 de Paraguay ante Rumanía y ascenso al Grupo Mundial I de la Copa Davis. El tenista de 21 años ganó los tres puntos: 6-1 y 6-4 sobre Gabriel Ghetu en el partido 2; 6-3 y 7-5 con Martín Vergara ante Micea-Alexandru Jecan y Bogdan Pavel en el dobles del partido 3 y, 6-1 y 6-2 frente a Stefan Palosi en el partido 4.

Roland Garros 2026: Lista de inscritos