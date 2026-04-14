Polideportivo
14 de abril de 2026 - 13:01

Zverev sufre para superar a Kecmanovic en Múnich

Alexander Zverev (28 años) superó con dificultades su debut en el torneo ATP 500 de Múnich.
Alexander Zverev (28 años) superó con dificultades su debut en el torneo ATP 500 de Múnich.SEBASTIEN NOGIER

El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie en el torneo ATP 500 de Múnich, necesitó tres sets en su debut para superar al serbio Miomir Kecmanovic por 6-3, 3-6 y 7-6, paracitarse en octavos de final con el canadiense Gabriel Diallo.

Por ABC Color

Sascha Zverev, #3 del ranking ATP, empezó algo dubitativo el primer set, pero se repuso después de sufrir la primera rotura de servicio del partido y ganó cuatro juegos consecutivos para encarrilar la manga y terminarla en poco más de media hora por 6-3.

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En el segundo set, en cambio, empezó arrebatándole la ventaja de saque a Miomir Kecmanovic, pero el serbio respondió inmediatamente.

Aunque necesitó 51 minutos, con juegos muy largos, Kecmanovic igualó el tanteo en el marcador devolviéndole el 6-3 a su rival.

Todo quedaba por decidir para el último parcial. La igualdad era máxima: no hubo ninguna rotura de servicio y ambos tenistas defendieron sus servicios con contundencia, endosando al rival varios juegos en blanco.

El set llegó a la muerte súbita y, ahí, Zverev tiró de galones para llevarse el encuentro en el primer punto de partido del que dispuso el 7-6 (2).

El alemán jugará en octavos de final contra el canadiense Gabriel Diallo, que ganó este lunes por la vía rápida (apenas una hora y 17 minutos) al ucraniano Vitaliy Sachko (6-1, 6-2). Su único enfrentamiento previo fue en el último Abierto de Australia, en el que se impuso Zverev en cuatro sets. EFE