Alcaraz se retira de Barcelona por lesión en la muñeca

“Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo”, anunció Carlos Alcaraz en una breve comparecencia desde la sala de prensa del RCT Barcelona-1899.

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“Como ya pudisteis ver todos ayer, en el partido sentí que me venció la muñeca después de un resto y empecé a sentir una molestia que poco a poco fue yendo a más. Es una situación que yo creía que había sentido previamente y que no iba a ir a más, que simplemente eran molestias de la exigencia de toda la semana”, explicó.

Sin embargo, las pruebas médicas a las se ha sometido hoy han determinado, según ha apuntado el murciano que es “una lesión un poquito más seria” de lo esperado. De hecho, Alcaraz, que tenía que ganar en la capital catalana para recuperar el #1, había reservado hoy pista de entrenamiento de 12:00 a 14:00 horas, para prepara su partido de segunda ronda ante el checo Tomas Machac (47 de la ATP), pero finalmente no acudió al club, lo que había encendido todas las alarmas.

El dos veces campeón del Godó (2022 y 2023), que no ha admitido preguntas durante su comparecencia, ha dicho que ha decidido “escuchar” a su cuerpo pensando en el resto de la temporada de tierra: los Masters 1000 de Madrid y Roma y Roland Garros.

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Y es que, el año pasado ya se perdió el torneo madrileño al lesionarse en el aductor derecho en la final del ATP 500 barcelonés, que perdió ante el danés Holger Rune, algo que no quería que volviera a suceder este año.

“Con mucha tristeza tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posibles con el equipo, los doctores y el fisio e intentar estar lo más sano posible lo antes posible para los torneos que tengo en un futuro”, anunció Alcaraz, con semblante triste por tener que renunciar a uno de sus torneos favoritos.

“Personalmente no me gusta borrarme de ningún torneo, pero menos de este, que para mí siempre ha sido un torneo excepcional, maravilloso y superespecial”, concluyó el siete veces ganador de Grand Slam. EFE