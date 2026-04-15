El brasileño Fonseca avanza en Múnich

João Fonseca, 35º del mundo y una de las estrellas emergentes del tenis mundial a sus 19 años, se impuso con autoridad al francés Arhur Rinderknech por 6-3 y 6-2.
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El #1 francés fue incapaz de aprovechar ninguna de sus nueve bolas de rotura en este partido.
A Fonseca, en cambio, le bastó un único quiebre en la primera manga, mientras que Rinderknech desperdició seis en ese set.
En la segunda, el joven brasileño volvió a romper muy pronto el servicio de Rinderknech. El francés tuvo la ocasión de reaccionar con tres bolas de roturas y 3-2 en el marcador, pero desperdició esas tres nuevas oportunidades, antes de ceder de nuevo su servicio y acabar perdiendo en una hora y 22 minutos. AFP