Polideportivo
15 de abril de 2026 - 13:06

El brasileño Fonseca avanza en Múnich

João Fonseca camina con pasos firmes en Múnich.
João Fonseca camina con pasos firmes en Múnich.SEBASTIEN NOGIER

El brasileño João Fonseca volvió a ganar este miércoles a Arthur Rinderknech (26º del mundo) en segunda ronda del torneo de Múnich, tras haberlo eliminado en la misma ronda la pasada semana en el Masters 1000 de Montecarlo.

Por ABC Color

João Fonseca, 35º del mundo y una de las estrellas emergentes del tenis mundial a sus 19 años, se impuso con autoridad al francés Arhur Rinderknech por 6-3 y 6-2.

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El #1 francés fue incapaz de aprovechar ninguna de sus nueve bolas de rotura en este partido.

A Fonseca, en cambio, le bastó un único quiebre en la primera manga, mientras que Rinderknech desperdició seis en ese set.

En la segunda, el joven brasileño volvió a romper muy pronto el servicio de Rinderknech. El francés tuvo la ocasión de reaccionar con tres bolas de roturas y 3-2 en el marcador, pero desperdició esas tres nuevas oportunidades, antes de ceder de nuevo su servicio y acabar perdiendo en una hora y 22 minutos. AFP