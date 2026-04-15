Jódar deja sin argentinos el abierto barcelonés

Ugo Carabelli había dado la campanada en su debut en el torneo al eliminar en primera ronda al ruso Karen Khachanov, 14º jugador de la clasificación ATP y cuarto favorito en Barcelona.

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Sin embargo, hoy no tuvo ninguna opción ante Rafa Jódar, quien recientemente le había derrotado en las semifinales de Marrakech en dos cómodos sets (6-2 y 6-1) antes de estrenar su palmarés en el circuito.

El madrileño, a que sus 19 años también se ha estrenado en la capital catalana con una invitación de la organización, empezó el partido perdiendo su servicio pero, tras el 0-2, corrigió un inicio algo errático y dubitativo encadenando cinco juegos.

De menos a más, la reacción del tenista local trajo consigo dos roturas -una de ellas sin ceder un punto- y, tras tomarse un respiro al resto, cerró el primer parcial ganando su saque, también en blanco, para poner el primer 6-3.

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El partido estaba justo donde quería Jódar, cada vez más agresivo y que progresivamente iba afinando sus golpes y buscando líneas ante un Ugo Carabelli que empezaba a recular en la pista para defenderse desde el fondo.

Así, la inercia del choque llevó al madrileño a romper al argentino en el tercer juego de la segunda manga, lo que le permitió administrar su ventaja con relativa comodidad. De hecho, Jódar solo sufrió en el sexto juego, cuando tuvo que salvar una bola de quiebre, justo antes de malgastar dos bolas de ‘break’ en el juego siguiente.

El bonaerense intentó alargar el duelo sin éxito, aunque vendió caro el ‘break’ definitivo salvando dos bolas de quiebre. Pero acabó despidiendo de Barcelona al encajar el segundo 6-3 en hora y media de partido.

Rafa Jódar, que tras el anuncio de la retirada de Carlos Alcaraz, queda como único representante español en Barcelona, se enfrentará en la antepenúltima ronda al ganador del duelo que librarán esta tarde el británico Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie, y el estadounidense Ethan Quinn. EFE