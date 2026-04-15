Polideportivo
15 de abril de 2026 - 22:22

Liga Premium de Futsal FIFA: El clásico Cerro Porteño-Olimpia se disputará en la fecha inaugural

Cerro Porteño y Olimpia disputan la Finalísima de la Liga Premium de Futsal FIFA 2023.
Cerro Porteño y Olimpia jugarán el clásico en la fecha inaugural de la Liga Premium.

Este viernes arrancará la Liga Premium 2026 de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) con un total de cinco encuentros, pero la máxima atracción será en la jornada sabatina, con el encuentro entre el campeonísimo Cerro Porteño y Olimpia.

Por ABC Color

El clásico del fútbol, que también se traslada al terreno del fútbol chico, entre Cerro Porteño, campeón vigente del futsal, y su archirrival Olimpia, se jugará el sábado, a las 13:30, en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en el parque luqueño.

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El viernes, el puntapié inicial

La Fecha 1 del torneo de futsal FIFA presenta un total de cinco cotejos este viernes, en el arranque del certamen principal de esta disciplina.

Los partidos son los siguientes:

20:30 Afemec vs. Sol/Campoalto (Polideportivo Afemec);

20:30 Recoleta FC vs. Presidente Hayes (Polid. Recoleta);

21:00 Star’s Club vs. 3 de Mayo (Polid. Star’s Club);

21:00 Exa Ysaty vs. Deportivo Santaní (Polid. Exa Ysaty);

21:00 San Cristóbal vs. Cnel. Escurra (Polid. san Cristóbal).