Liga Premium de Futsal FIFA: El clásico Cerro Porteño-Olimpia se disputará en la fecha inaugural

El clásico del fútbol, que también se traslada al terreno del fútbol chico, entre Cerro Porteño, campeón vigente del futsal, y su archirrival Olimpia, se jugará el sábado, a las 13:30, en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en el parque luqueño.
Lea mas: Futsal femenino en los Juegos Suramericanos de la Juventud
El viernes, el puntapié inicial
La Fecha 1 del torneo de futsal FIFA presenta un total de cinco cotejos este viernes, en el arranque del certamen principal de esta disciplina.
Los partidos son los siguientes:
20:30 Afemec vs. Sol/Campoalto (Polideportivo Afemec);
20:30 Recoleta FC vs. Presidente Hayes (Polid. Recoleta);
21:00 Star’s Club vs. 3 de Mayo (Polid. Star’s Club);
21:00 Exa Ysaty vs. Deportivo Santaní (Polid. Exa Ysaty);
21:00 San Cristóbal vs. Cnel. Escurra (Polid. san Cristóbal).