Futsal femenino asegura medalla y lidera la jornada paraguaya en Panamá

El equipo guaraní firmó una sólida presentación en su segundo compromiso de la fase previa, asegurando al menos la medalla de bronce y manteniéndose en carrera por un lugar en la final.
El próximo compromiso de la selección está marcado para mañana miércoles 15 a las 16:45 ante el seleccionado argentino.
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Síntesis
Panamá 2-4 Paraguay
Estadio: Arena Roberto Durán - Panamá. Árbitro principal: Leonel Ruales (ECU). Árbitra Auxiliar: Marcelo Wilson (CHI). Tercer árbitro: Ingrid Rodríguez (PER). Anotadora: Aldana Arrieta (ARG). Cronometrista: Diego Ayres (URU).
Panamá: Andrielys Crique; Yahelis Samaniego, Amy Rodríguez (C), Yilianis Pérez y Daibellys López. Alternaron: Lía Zúñiga, Katleen Mora, Haydee Douglas, Nikeisha Rodríguez, Yaisbely Montes, Xianna Yee, Ariam Arauz, Geraldine Lasprilla y Cybelis Zúñiga. D.T: Pablo Guerra.
Paraguay: Leryn Benítez, Erika Frutos, Luján Ortiz, Paloma Pérez (C) y María Paz Pérez. Alternaron: Larissa Velázquez, Pamela Mancuello, Milena Villagra, Nayeli Villalba, Jeni Torres, Lyara Giménez, Dulce Pereira, Lizzy González y Mirna Vega. D.T: Nadia Rodas.
Goles: 12’ PT Lía Zúñiga y 16’35” PT Daibellys López (PAN); 7’ ST Jeni Torres, 8’30” ST Luján Ortiz, de penal, 10’ ST Larissa Velazquez y 18’50” ST Milena Villagra (PAR). Expulsada: 8’30” ST Daibellys López (PAN).
Otros resultados del Team Paraguay
En contrapartida, la jornada dejó resultados adversos en otras disciplinas. En judo, Luani Mendoza (-66 kg) y Fátima Ramírez (-52 kg) quedaron eliminados en octavos de final tras caer ante Omar Campos (Ecuador) y Noelia Paz (Bolivia), respectivamente, finalizando ambos en la novena posición.
En futsal masculino, Paraguay sufrió una dura derrota por 9-0 frente a Brasil en su segundo partido de la fase previa, complicando sus aspiraciones en la competencia.
De esta manera, el futsal femenino se erige como el principal foco de ilusión para la delegación paraguaya, que continúa su participación con la mira puesta en ampliar su cosecha de medallas.