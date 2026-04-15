Sebastián Melián alcanza el título de Maestro Internacional en ajedrez

La distinción ratifica la proyección ascendente de Melián, considerado uno de los talentos más prometedores del país, quien viene consolidando su nivel competitivo en torneos de alto calibre.

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El logro no solo representa un paso clave en su carrera deportiva, sino también un impulso para el ajedrez nacional, que continúa sumando referentes en la élite regional.

Con este nuevo título, Melián se instala entre los principales exponentes del ajedrez paraguayo, abriendo el camino para nuevos desafíos en el circuito internacional.