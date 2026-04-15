Polideportivo
15 de abril de 2026 - 19:03

Sebastián Melián alcanza el título de Maestro Internacional en ajedrez

El paraguayo Sebastián Melián (20) con nuevo título.
El paraguayo Sebastián Melián (20) con nuevo título.

El ajedrez paraguayo celebra un nuevo hito con la confirmación oficial del título de Maestro Internacional para Sebastián Melián, otorgado por la FIDE, en reconocimiento a su sostenido crecimiento y destacados resultados en el plano internacional.

Por David Rolón

La distinción ratifica la proyección ascendente de Melián, considerado uno de los talentos más prometedores del país, quien viene consolidando su nivel competitivo en torneos de alto calibre.

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El logro no solo representa un paso clave en su carrera deportiva, sino también un impulso para el ajedrez nacional, que continúa sumando referentes en la élite regional.

Con este nuevo título, Melián se instala entre los principales exponentes del ajedrez paraguayo, abriendo el camino para nuevos desafíos en el circuito internacional.