La Copa Apunto 2026 cerró con récords y alto nivel en el CAN

A lo largo de tres intensas jornadas, nadadores de distintas categorías –desde infantiles hasta máster– y provenientes de diversos clubes del país y del exterior ofrecieron un espectáculo marcado por el alto nivel técnico, la competitividad y el espíritu deportivo.

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El gran protagonista del certamen fue el Club Apunto, que se consagró campeón tras acumular la mayor cantidad de puntos, destacándose por su solidez colectiva y regularidad en las diferentes pruebas.

Uno de los puntos más relevantes de esta edición fue la caída de varios récords del torneo, evidenciando el crecimiento sostenido de los atletas y el progreso competitivo de la disciplina a nivel nacional.

Más allá de los resultados, el evento volvió a posicionarse como un espacio de integración para la comunidad acuática, promoviendo valores como la disciplina, la superación personal y el trabajo en equipo. Bajo la organización del Club Apunto, la competencia se desarrolló respetando los estándares técnicos establecidos por la natación internacional.

De esta manera, la Copa Apunto reafirma su rol como plataforma clave para el desarrollo de la natación en Paraguay, impulsando la formación y proyección de nadadores de todas las edades.